23 Filistinli mahkum 30 yıldır İsrail hapishanelerinde

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli Mahir Yunus'un bugün serbest bırakılmasıyla 1993'te imzalanan "Birinci Oslo Anlaşması" öncesinden bu yana İsrail hapishanelerinde kalan Filistinli mahkum sayısının 23'e düştüğü kaydedildi.

Şu an en eski Filistinli mahkumun, 1985'ten beri İsrail hapishanesinde bulunan El Halil kenti sakinlerinden Muhammed et-Tus olduğu belirtilen açıklamada, 340'tan fazla Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinde 20 yıldan fazla zaman geçirdiği aktarıldı.

İsrail'de çaptırıldığı müebbet hapis cezasının ardından 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan 65 yaşındaki Filistinli Mahir Yunus, bugün tahliye edilmişti.

Ocak 1958'de dünyaya gelen Filistinli Mahir Yunus, "İsrailli bir askerini kaçırdığı" ve "öldürdüğü" suçlamasıyla müebbet hapis cezasıyla, 18 Ocak 1983'ten beri cezaevinde bulunuyordu.

Yunus, birkaç gün önce yazdığı mektupta, "Meselelerimizi konuşmak üzere bir araya gelebileceğimiz şuur ve marifet sahibi genç nesli görmek için heyecanlıyım. Halkım için fedakarlık yaptım. Burada hala hayattayım ve iki gün sonra yeniden doğacağım." ifadelerine yer vermişti.

Mahir Yunus'un amcasının oğlu 66 yaşındaki Kerim Yunus da İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın ardından 5 Ocak'ta özgürlüğüne kavuşmuştu.