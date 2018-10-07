30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Filistinli Esirler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan İsrail vatandaşı Mahmud Cebbarin’in özgürlüğüne kavuştuğu ifade edildi.

Cebbari, Ekim 1988’de gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede bir İsrail askerinin ölümüne iştirak etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cebbari, serbest bırakılmasının ardından geldiği İsrail’in kuzeyindeki Ummul Fahm kentinde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip de yaptığı yazılı açıklamada, Mahmud Cebbarin’in özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 16:45