35 yıl sonra gelen özgürlük

Ebu Mokh, Filistin Kurtuluşu için Halk Cephesi'ne ait bir direniş hücresine katılma suçlamasıyla 1986 yılında üç meslektaşıyla birlikte tutuklanmıştı.

Ebu Mokh, ceza 35 yıla indirilmeden önce İsrail mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail, Oslo Anlaşmalarından önce İsrail tarafından gözaltına alınan 25 Filistinliyi tutuyor. Filistin tahminlerine göre, İsrail hapishanelerinde 39 kadın ve 155 çocuk olmak üzere 4.400 Filistinli tutuklu bulunuyor ve 350 kadarı İsrail’in idari gözaltı politikası kapsamında tutuluyor.