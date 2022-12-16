40 yıla mahkum edilen Kerim Yunus için 40 bin mektup yazılacak

Kerim Yunus bundan tam 39 yıl önce işgalci güçler tarafından hapsedildi. Ömür boyu hapis cezası verilen ardından 40 yıla düşürülen cezanın infazı sona ererken, Filistinliler 40 yıllık esaret için 40 bin mektup kaleme alıyor.

Filistinli Mahkumlar Kulübü ve Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından Perşembe günü duyurusu yapılan proje ile Filistinli Mahkumlar Kulübü'nün Başkanı Yunus Kerim için 40 bin mektup kaleme alınacak.

"Filistinli öğrencilerden Mahkumlar Dekanı Karim Younes'a 40.000 destek mektubu" başlıklı kampanya ile ayrıca İsrail zulmü protesto edilecek.

Beytüllahim Kız Ortaokulunda başlatılan kampanyaya Filistin genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin katılacağı ifade edildi.

El Fetih hareketinin Merkez Komite üyesi Kerim Yunus, 6 Ocak 1983'te tutuklanmıştı. İşgal yetkilileri ona müebbet hapis cezası vermiş ardından bu ceza 40 yıla çevrilmişti.

Filistinli Esirler Kulübü ve Eğitim Bakanlığı, öğrenciler tarafından yazılan en iyi 20 mektubu seçecek ve Ramallah'ta düzenlenecek karşılama töreninde Kerim Yunus'a takdim edecek.

Yunus'un İsrail işgal hapishanelerinde kırk yıl geçirdikten sonra 5 Ocak'ta serbest bırakılması planlanıyor.

Kaynak: Haksöz Haber