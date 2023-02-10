48 yaşındaki Filistinli mahkum İsrail cezaevinde hayatını kaybetti

İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik kasıtlı tıbbi ihmal uygulaması sebebiyle yaşamını yitirenler arasına bir kişi daha katıldı. Batı Şeria'nın güney kesimindeki El-Halil'e bağlı Yatta kasabasından olan 48 yaşındaki mahkum Ahmed Ebu Ali, İsrail'in kasıtlı tıbbi ihmali yüzünden hastalıklarının ilerlemesinin ardından kaldırıldığı Soroka Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Kulübü'nün bugün (10 Şubat Cuma) sabah yaptığı açıklamaya göre Ahmed Ebu Ali'nin sağlık durumu dün gece çok ciddi bir şekilde kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine İsrail yönetimine ait Soroka Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre Ebu Ali 2012'den bu yana cezaevinde bulunuyordu ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 9 çocuk babası olan Ebu Ali'nin serbest bırakılmasına iki yıl kalmıştı.

Esir Kulübü, Ebu Ali'nin İsrail'in bazı kötü muameleleri yüzünden cezaevinde muhtelif hastalıklara yakalandığına ve kasıtlı tıbbi ihmal yüzünden bu hastalıklarının sürekli ilerlediğine dikkat çekti.

Kaynak: Mepa News