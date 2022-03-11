7 Filistinli plastik mermiyle yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 7 kişi plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla Şeria'nın el-Halil ve Nablus kentlerinde gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

AA foto muhabiri plastik mermiyle yaralandı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail polisinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu el-Halil'de 4, Nablus'ta 3 Filistinli hafif yaralandı.

AA'nın serbest foto muhabiri olarak El-Halil'deki olayları takip eden Filistinli fotoğrafçı Memun Vezuz da İsrail ordu güçlerinin attığı iki plastik merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı Vezuz'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarına karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen kimyasal madde katılmış pis kokulu suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.