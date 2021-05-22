800 bin Filistinli suya erişemiyor

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki su şebekesinin neredeyse yarısının son çatışmalarda hasar gördüğünü, bu nedenle bölgedeki yaklaşık 800 bin kişinin temiz suya düzenli erişiminin olmadığını bildirdi.

Gazze’nin İmar ve İskan Bakanlığı’ndan alıntı yaparak 11 gün süren İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin konutun ve ticari blokların hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyleyen BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 10 Mayıs’tan bu yana 53 eğitim tesisinin, altı hastanenin ve 11 sağlık ocağının zarar gördüğünü açıkladı.

250’den fazla kişinin ölümüne neden olan 11 gün süren İsrail bombardımanı aynı zamanda Gazze’deki 600 bin çocuğun okula gitmesine engel oldu. Hava saldırıları zaten yoksul durumdaki Gazze Şeridi’nd250’den fazla kişinin ölümüne neden olan 11 gün süren İsrail bombardımanı aynı zamanda Gazze’deki 600 bin çocuğun okula gitmesine engel oldu. Hava saldırıları zaten yoksul durumdaki Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkıma yol açtı.

Kaynak: Karar