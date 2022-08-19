Abbas'ın sözleri hoşlarına gitmedi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Abbas'ın Berlin'deki sözleri sonrası Almanya ve İsrail'den gelen tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyde, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, Abbas'ın karalama kampanyasına maruz kaldığını belirterek, bu kampanyanın Filistin davasının ve Filistin halkının haklarını baltalama amacı taşıdığını ifade etti.

Bu karalama kampanyasını kınayan Ebu Rudeyne, hangi kesimden olursa olsun bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, "Başkan'a karşı yapılan bu acımasız kampanyanın hedefinde, Mahmud Abbas'ın daima vurguladığı, ne pahasına olursa olsun Kudüs'ten ve Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlardan taviz vermediği Filistin ulusal projesi vardır." ifadelerini kullandı.

Çifte standart uygulayan dünya ülkelerinin, İsrail'in günlük olarak Filistinlilere karşı işlediği ve işlemeye devam ettiği "vahşi suçlar" karşısında sessiz kaldığını ve harekete geçmediğini kaydeden Ebu Rudeyne, "Başkan Abbas'ın sonrasında yayımladığı ve tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğu açıklamaya rağmen, karalama kampanyası hâlâ sürüyor. Bu durum, kampanyanın asıl amacının Filistin'in dik duruşunu engellemek olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Bild gazetesi, bugün, Berlin polisinin Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısındaki sözlerinden dolayı Alman Ceza Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca "halkı kışkırtma" suçlamasıyla ön inceleme başlattığını duyurmuştu.

Abbas ne demişti?

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 16 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyaretinde Scholz ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Filistinli lideri, 1972'de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine, İsrail'in 1947'den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığından 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Abbas'ın Almanya'daki sözleriyle kastının "İsrail güçlerinin Büyük Felaket'ten bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara, katliamlara işaret etmek ve bu suçların bugüne kadar sona ermediğini vurgulamak" olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, Abbas'ın "Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu" vurguladığı ve söz konusu ifadelerinin "Holokost'un ayrı bir yeri olduğunu inkar etmediği" kaydedilmişti.