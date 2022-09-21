Abbas rejiminin gece baskınında bir Filistinli öldürüldü

Abbas yönetimine bağlı güçler, uzun süren görüşmeler sonrası resmen Batı Şeria'daki gece baskınlarına katılmaya başladı.

Bir süredir bölgede İsrail ile Abbas rejimi arasındaki güvenlik iş birliğinin artırılması tartışılıyordu.

Bu kapsamda Abbas rejimine bağlı güçler gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine baskın düzenledi.

Hedefte, İsrail tarafından arandığı belirtilen ve Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) mensubu olduğu kaydedilen Musab İştiyye vardı.

Nablus'a düzenlenen baskında İştiyye yakalanırken, baskın sonrasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Çıkan çatışmalarda ikisi ağır çok sayıda kişinin yaralandığı, Firas Yaiş isimli 53 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede faaliyet gösteren Filistinli gruplar, İştiyye'nin zarar görmesi ihtimaline karşı Abbas rejimini tehdit etti.

İsrail'in son dönemde artan baskınları uluslararası kamuoyunda rahatsızlık uyandırıyordu.

Buna karşılık olarak İsrail'in bölgede Abbas rejimine bağlı güçlerin daha etkin rol almasını istediği biliniyordu. Abbas rejiminin bölgedeki benzeri faaliyetlerinin, Batı Şeria'daki çatışmayı Filistinliler arasında bir çatışma olarak lanse edeceği düşünülüyor. Bu durumun İsrail açısından sorunları azaltacağı düşünülüyor. Ancak Filistinliler böylesi bir hamlenin Batı Şeria'da bir iç gerilime yol açacağından endişe duyuyor.

Abbas rejiminin baskınlarının devam edip etmeyeceği merak konusu.

Mepa News