Abbas ve Putin Filistin'i konuştu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ortadoğu'daki problemlerin çözümü ve Filistin-İsrail ilişkileri hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bölgedeki meseleleri değerlendirmek üzere Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmelerde Filistin-İsrail ilişkileri ve bölgenin sorunları ele alındı.

Toplantı öncesi Putin'in basına yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun çok karmaşık olduğu vurgulanarak Filistin ve çevresinde yaşananların yanı sıra bölgesel meseleler hakkında istişarede bulunacakları belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mamhud Abbas da İsrail'in yerleşim planının Filistin için büyük problem olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in yerleşim planı çok tehlikeli, bu eylemlere karşı durmak için tüm imkanlarımızı kullanmaya çalışıyoruz" hatırlatmasında bulundu. Ortadoğu ve Filistin'in zor bir durumda olduğunu söyleyen Abbas, İsrail'in yerleşim planını uygulamasıyla krizin tekrar çıktığını aktardı. Abbas bu sorunun, Filistinlileri çok endişe verdiğini ve İsrail yönetiminin planının başarısız olması için binlerce Filistinlinin gece gündüz uyumadığını ifade etti.

Putin ile Abbas görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu. Filistin Devlet Başkanı Abbas bugünden itibaren 3 gün boyunca Rusya'da resmi temaslar gerçekleştirerek Filistin'deki problemlere çözüm arayacak.