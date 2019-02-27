Abbas’tan Putin'in üçlü toplantı çağrısına olumlu cevap

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in herhangi bir İsrailli liderle Moskova’da "üçlü toplantı" yapma çağrısına olumlu cevap verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Abbas’ın Putin’in çağrısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova’da bir toplantı yapmayı kabul ettiğini ancak Netanyahu’nun bundan kaçındığını belirtti.

Ebu Rudeyne açıklamasında, "Başkan Abbas, Başkan Putin’in böyle bir toplantı talebini, mevcut başbakanla veya seçimlerden sonra gelecek herhangi bir İsrail başbakanı ile adil, kalıcı barışı sağlamak için her zaman olumlu yanıtlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Rusya’ya düzenlediği resmi ziyareti öncesi, "Barışı isteyen veya barışa yanaşan bir Filistinli liderle sadece görüşmem barışı sağlamak için yeterlidir." demişti.

Rusya, Kasım 2018'de İsrail ile Filistin arasında yapılması muhtemel barış görüşmeleri için ara bulucu olmaya ve ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 07:35