ABD, Abu Mazen Abbas'a karşı yeni lider arıyor

İsrailli bir yazar, ABD yönetiminin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı devirmek istediğini, İsrail Güvenlik Servisi'nin (SHABAK) ise buna karşı çıktığını belirterek, “ABD yönetimi, Abbas'ın, cumhurbaşkanlarının Trump'ı kamuoyunun önende nasıl küçük düşürdüğünü unutmadığını" söyledi.

Maariv gazetesinde yayınlanan makalede Nadaf, "Washington, ABD yetkililerinin Filistin İdaresinin makamlarına karşı sert sözleri kullanarak, onlara Filistin İdaresinin, Filistin halkına mali harcamalarını açıklamalarını söylemekle tehdit ederek karşılık verdi. Bu da Trump yönetiminin, Batı Şeria'daki Araplar ve Yahudiler arasında ortak payda bulmak için Mahmut Abbas'a karşı liderlik aramaya çalıştığı anlamına geliyor" dedi.

İsrailli yazar Nadaf, “İsrail Yurtiçi Gizli Servis'i (Shin Bet), her ne pahasına olursa olsun Mahmut Abbas'ı güçlendirmek için güçlü çabalar sarf ediyorken, Abu Mazen'in (Mahmut Abbas'ın takma ismi) otoritesinin temelleri altında bir tüneli kazmayı hedefleyen yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız” dedi.

ABD, EL JABARİ'Yİ, ABBAS'A ALTERNATİF Mİ HAZIRLIYOR?

ABD'nin Batı Şeria'daki Filistin'li şahsiyetlerle özel ve sıcak ilişkileri olduğunu, bazılarının otoriteyi eleştirmekte tereddüt etmediklerini vurgulayan Nadaf; Fetih, özellikle de Hebron'lu Ashraf El Jabari'yi ve bugünlerde Filistin milli hareketinden farklı bir siyasi hareket kurmak için meşgul olduklarını söyledi.

Al-Ja'bari'nin görüşlerinin yakın zamanda Washington'dan sızan Filistinlilerin özerklik önerileriyle örtüştüğü belirten Nadaf, bu yüzden Filistin otoritesinin tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Yazar Nadaf, İki ay önce Kudüs'teki King David Hotel'inde İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Ja'abari'nin Beyaz Saray'a Başkan Trump ile görüşmek için davet edilmesinin beklendiğini belirterek şunları söyledi:

“El-Jabari ve meslektaşları, Amerikan yönetimine ortak olurken, Abbas ve yardımcıları düşman oldu. Bu konferansta, bir dizi Batı Şeria yerleşimcisi vardı. Konferansın adresi, ekonomik işbirliği. Friedman, Washington'un Filistinliler ile İsrailliler arasında siyasi bir anlaşma aradığını söyledi. Bu, Ramallah'ta Washington'la konuşacak hiç kimsenin olmadığı anlamına geliyor.”

Yazar Nadaf, "İsrail güvenlik sisteminin, özellikle de Shin Bet'in başka bir yaklaşıma sahip olduğunu ve Oslo'nun mirasından kurtulmak istemediğini ve İsrail'e karşı kışkırtmalarına rağmen Filistin İdaresi yetkilileriyle dostça ilişkiler kurmaya devam ettiğini" söyledi.

Kaynak: Time Türk