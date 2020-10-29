Hamas: ABD, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini meşrulaştırıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile ABD arasında bugün imzalanan bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören anlaşmayı, "Washington yönetiminin Filistin halkına yönelik saldırıya fiilen ortak olması ve ilhak planının kademeli olarak uygulanmasını desteklemesi" şeklinde değerlendirdi.

Kasım, ABD ve İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri dosyasına yönelik tutumlarının, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan tarafların "ilhak planını durdurma" iddiasıyla yaptıkları aldatmacayı da gözler önüne serdiğini kaydetti.

Sözcü Kasım, "ABD'nin halkımızın haklarına karşı artan tutumları ve İsrail'in genişleme projelerine verdiği destek, Filistin içinde kapsamlı bir düzenleme yapılmasını ve sahada halk direnişinin harekete geçirilmesinin hızlandırılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini "meşrulaştırma" çabası

ABD yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bugün bir adım daha atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, iki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Netanyahu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu, 1967 sınırlarının ötesinde İsrail'e ait herhangi bir şeyi gayrimeşrulaştırmak isteyenlere karşı kazanılmış önemli bir zaferdir." değerlendirmesinde bulunurken, Büyükelçi Friedman da "Eski bir yanlışı düzeltiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.

Kaynak: AA