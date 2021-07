ABD'li dondurma firması işgal altındaki topraklardan çekiliyor

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry's dondurma şirketi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, "değerlerine aykırı olduğu" gerekçesiyle işgal altındaki Filistin topraklarında dondurma satışını sona erdireceğini belirtti.

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3