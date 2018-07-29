Ahed Tamimi ya da Ehed Temimi kimdir?

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Küçük yaşlardan itibaren ülkesinin toprak bilinciyle büyüyen Ahed Tamimi (Ahed et Temim) Filistin direnişinin sembol ismi olarak her geçen gün daha da öne çıkıyor. Pek çok insanın merak ettiği Ahed Tamimi kimdir sorusuna kısaca göz atalım.

Ahed Tamimi ya da Ahed et-Temim kimdir?

31 Ocak 2001 yılında Filistin'in işgal atındaki Batı Şerife bölgesinde bulunan Ramallah kentine bağlı Nabi Salah köyünde doğdu. Mohammed ve Wa’ed isimli iki kardeşi olan Ahed'in annesinin ismi Nariman babasısın ki Bassem. Batı Şeria'da yaşayan ve Filistin Kurtuluş Örgütü taraftarı bir ailede büyümüştür. Anne ve baba tarafından Şapsığ çerkeslerinden olan Ahed

Tamimi İsrail askerlerinin korktuğu belalısı olarak bir yandan büyürken diğer yandan İsrail yönetimince sürekli göz hapsinde takip ediliyor.

Kardeşini İsrail askerlerini ısırarak kurtarmıştı

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atan, o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden tekme ve yumrukların yanısıra ısırma gibi yöntemlere de başvurarak kurtarmasıyla tüm dünyada tanınmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cesareti için övdüğü Tamimi'yi 2013'te İstanbul'a çağırıp ödül vermişti.

Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Tamimi’nin evine yapılan baskında cep telefonları, bilgisayar ve kameralara da el konuldu. 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed Tamimi, 29 Temmuz Pazar günü serbest bırakıldı.

Londra'da Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Ahed et-Tamimi'ye destek verilirken 2017 yılında otobüs duraklarına Tamimi'nin görselleri konuldu.

Uluslararası online kampanya kuruluşu 'Avaaz' Ahed'in serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 12:51