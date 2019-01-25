Apertheid'e hayır !

Filistinli aktivistler 23 Ocak 2019'da Batı Şeria'daki 'Apartheid Yolu' girişinnde pankart açtı.

Bir düzineden fazla Filistinli eylemci, İsrailli ve uluslararası destekçilerle birlikte, Çarşamba sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da Kudüs yakınlarındaki İsrail'in yeni 'Apartheid Yolu'na girişi engelledi.

Aktivistler yeni açılan yolu kapatarak “Apartheid'e Hayır” yazılı Arapça, İngilizce ve İbranice dillerinde pankartlar taşıyan bir insan zinciri oluşturdular.

İsrail kuvvetleri iki protestocuyu tutukladı ve en az dört kişi yaralandı.





İsrail makamları bu ayın başlarında 'Apartheid Yolu' veya 'Doğu Çevre Yolu'nu açtı .

Dört şeritli otoyol, biri İsrail yerleşimciler diğeri Filistinliler için olmak üzere, beton duvarla bölünmüş iki ayrı yola sahip.

İsrail şeridi yerleşimcilerin Kudüs'ün merkezine hızlı ve kolay erişimine izin verirken, Filistin şeridi, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelen Filistinlileri bir alt geçitten ayırmak için tasarlandı.

Uygulandığı takdirde, güney Batı Şeria'nın kuzey ile bağlantısı tamamen kesilecek ve gelecekteki birleşik bir Filistin devletini neredeyse imkansız hale getirecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net