Arafat'ı anma etkinliğine polis baskını

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Filistin lideri Yasir Arafat'ı anma programı sırasında bir okula baskın düzenledi.

El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde bulunan Tarık bin Ziyad Lisesi Müdürü Ali İrfaiyye yaptığı açıklamada, Filistin lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 14. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sırasında İsrail ordu güçlerinin okula baskın düzenlediğini ve baskında göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

İrfaiyye, onlarca öğrenci ve öğretmenin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hadur da İsrail'in okul baskınını kınadı.

İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait okullara ve öğrencilere yönelik saldırılarının arttığını vurgulayan Hadur, Filistinli öğrencilerin ayrıca okullarına ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Hadur, benzer saldırıların Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde birçok okulda yaşandığına dikkati çekerek, öğrencilerin ve eğitim haklarının korunması için uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla temasta olduklarını belirtti.

Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te tedavi amacıyla gittiği Paris’teki Percy Askeri Hastanesi’nde 75 yaşında vefat etmişti.