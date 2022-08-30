Arafat’ın ölümüyle ilgili yürütülen 18 yıllık soruşturmada kesin bir sonuç yok

Kimsenin bu konuda doğru veya gizli bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Tiravi, Arafat’ın suikastıyla bağlantılı kişiler hakkında bilgi bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.



Tiravi, “Komite, soruşturmanın sonuçlarına ilişkin raporu Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareekti Merkez Komitesi’ne ancak çürütülemez gerçeğe ulaştıktan sonra sunacak” dedi.



Filistinlileri toplumsal, ulusal ve siyasi düzeydeki hassasiyet nedeniyle karışıklığa yol açmamak için dikkatli olmaya ve kaynağından bilgi almaya çağıran Tiravi, “Ebu Ammar’ın kanının yerde kalmaması için onlara hak ettikleri cezayı vermek amacıyla tam ve kesin gerçeğe ulaşılıncaya kadar soruşturmayı profesyonel ve sorumlu bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.



Filistinliler, her yıl 11 Kasım 2004’te Paris’teki bir hastanede hayatını kaybeden Arafat’ı anıyor.



Filistinli yetkililer, İsrail’i Arafat’ı zehirleyerek öldürmekle suçluyor, ancak komisyonun 18 yıllık çalışmasından sonra henüz kesin bir kanıta ulaşılamadı.



Tiravi, birkaç yıl önce gerçeği açıklamaya yakın olduklarını duyurdu.



Bundan önce de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arafat’ın katilini tanıdığını söyledi ancak isim vermedi.



Daha önceki yıllarda, Tiravi başkanlığındaki soruşturma komitesi, Arafat’ın yakınlarını ve çevresindeki güvenlik görevlilerini çağırıp sorguya çekti.



Zehirlenerek öldürüldüğüne dair iddiaların ardından ceset kalıntılarından örnekler alındı, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.



2012 yılında Fransız, İsviçreli ve Rus uzmanlar, şahsi eşyaları ve kalıntılarına dayanarak analizler yaptı.



İsviçreli uzmanlar, yapılan laboratuvar testlerinde Arafat’ın bazı eşyalarında radyoaktif polonyum elementine rastlandığını ve bunun polonyumla zehirlendiğine dair iddialarla tutarlı olduğunu bildirdi.



Ancak bu maddenin ölümüne neden olduğunu kesin olarak ifade edilmedi.



Bundan sonra Abbas, Arafat’ın ölümüyle ilgili uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti, ancak bu gerçekleşmedi.

Kaynak: Şarku’l Avsat