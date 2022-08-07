Arap coğrafyasından İsrail'in Gazze saldırılarına kınama

Kuveyt, "işgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde başlattığı ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları" şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu şiddetli saldırının, işgal güçlerinin işlediği suçların devamı olarak geldiği" belirtildi.

Bahreyn ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve yol açtığı can ve mal kaybını kınayarak, bu durumun bölgenin güvenlik ile istikrarına yönelik yansımaları konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bahreyn'in, Mısır'ın durumu kontrol altına almak ve ateşkes için sarf ettiği sürekli çabaları takdir ettiği kaydedildi.

Umman da İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma "tırmanışın durdurulması ile adil ve kapsamlı bir barışı sağlayarak ve işgali sona erdirerek Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulundu.

BAE, "Gazze Şeridi'nde sükunetin yeniden sağlanması, gerginliğin azaltılması ve sivillerin canlarının korunması" gereğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abu Dabi'nin mevcut tırmanış karşındaki derin endişesi ifade edilerek, en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuldu.

Fas Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki durumu büyük bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki Kudüs Komitesi Başkanı olan Fas'ın, durumun kontrolden çıkmasını önlemek için daha fazla tırmanıştan kaçınılması ve ateşkesin yeniden sağlanması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Lübnan da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan, uluslararası toplumdan "bu saldırıyı bir an önce durdurmak için ivedilikle müdahale edilmesini", İsrail'den de "Filistinli sivillerin korunması için Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalmasını" istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına daha önce Türkiye, Katar, Ürdün, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Yemen, Lübnan'daki Hizbullah, Suudi Arabistan, İran, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Parlamentosu Arap Birliği ve Mısır'daki Ezher Kurumu'ndan tepki açıklamaları gelmişti.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in üçüncü gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği, 253 kişinin de yaralandığı kaydedildi.