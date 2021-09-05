Arap ülkeleri Mescid-i Aksa için birleşiyor

Filistin, Yahudi yerleşimci grupların baskın çağrılarının ardından Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasını talep etmek için başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon çabalarının devam ettiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleri ile Mescid-i Aksa, Kudüs ve kutsal mekanlara koruma talep etmek için koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

Fanatik Yahudi gruplar bir süredir, yarın başlayıp 27 Eylül'e kadar aralıklarla devam edecek bayramlarda yerleşimcilere gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaları çağrısında bulunuyor.