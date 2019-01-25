Ayrım duvarı gösterilerinde 6 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek ikisi gerçek, dördü plastik mermiyle 6 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde ve Ramallah kentine bağlı El-Muğir beldesinde Filistinliler cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinli göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistinli sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri El-Muğir'de 2 Filistinliyi gerçek, 4 Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA

