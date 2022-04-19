Baskılar yıldıramadı: Mescid-i Aksa'da 45 bin kişiyle teravih

Sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen ve Müslümanları baskı altına almaya çalışan İsrail güçlerine inatla Filistinliler bu akşam 45 bin kişiyle teravih namazı kıldı.

İsrail güçleri, tüm uyarılara rağmen her sene ramazan ayında baskılarını daha da artırıyor.