Batı Kudüs'te iki ayrı patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'te iki ayrı noktadaki otobüs durakları yakınında, bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen patlamalar meydana geldi.

Açıklamada, sabah saat 07:05 sıralarında, Batı Kudüs’ün çıkışındaki Givat Shaul kavşağındaki bir otobüs durağında meydana gelen patlama sonucu en az 11 kişinin farklı derecelerde yaralandığı kaydedildi.

Bu patlamanın ardından, saat 07:35'te Batı Kudüs'ün Ramot kavşağında bir otobüs durağı yakınında ikinci bir patlama yaşandığı ve olay yerindeki 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail polisinin her iki olay yerinde de delil ve tanıklıkları incelediği ve “şüphelilerin yerini tespit etmek için çalışma yürüttüğü” bildirildi.

Öte yandan İsrail polis şefi Kobi Shabtai, Givat Shaul'deki patlama alanında inceleme yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, Kudüs'te yıllar boyunca böyle bir bombalı saldırı görülmediğini belirtti.

Bölgede incelemelerde bulunan Shabtai, halktan "daha dikkatli olmalarını" talep ederek, güvenlik güçlerinin failleri ve "kentteki başka muhtemel patlayıcıları" aradığını kaydetti.

Bu arada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in bugün öğlen saatinde bir özel güvenlik toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.