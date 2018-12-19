Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tubas kentine bağlı Tamun beldesine sabaha karşı baskın yapan İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş atarak ve eski araç lastiklerini yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müdahale sonucu bir Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, 9 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

Dehişe Mülteci Kampı'nda da 2 yaralı

İsrail askerleri, Beytullahim kenti yakınlarındaki Dehişe Mülteci Kampı'na da baskın yaptı. Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müdahalede biri gerçek, diğeri plastik mermiyle 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.

Kaynak: AA