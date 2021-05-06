Batı Şeria'nın çocuk şehidi ebediyete uğurlandı

Avde için Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler yükselirken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Nablus’ta bulunan En-Necah Üniversitesi’ndeki Adli Tıp morgundan alınan Filistinli çocuğun naaşı, belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından son kez evinin önüne getirildi.

Avde’nin cenazesi binlerce Filistinlinin omuzunda tekbir ve sloganlarla belde mezarlığında toprağa verildi.

Dünya Çocukları Koruma Hareketinin Filistin Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Avde’nin İsrail güçlerince öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, Avde’nin Odala beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerince, olaylara karışmamasına rağmen gerçek mermiyle hedef alındığına dikkat çekildi.

16 yaşındaki Filistinlinin, askerler için herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, Avde’nin bu yılın başından bu yana İsrail askerlerince şehit edilen 2’nci Filistinli çocuk olduğu belirtildi.

Filistinli 16 yaşındaki Said Avde, İsrail güçlerinin dün akşam Nablus’a bağlı Odala beldesine düzenlediği baskın sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermisiyle şehit olmuştu.

İsrail güçleri 2020 yılında işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde de 9 Filistinli çocuğu şehit etmişti.

İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktası çevresinde Yahudi yerleşimcilere düzenlenen silahlı saldırının ardından failleri bulmak amacıyla Batı Şeria’daki baskın ve gözaltı dalgasını şiddetlendirmişti.

AA