Batı Şeria’da kepenkler kapandı

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kenti esnafları, Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde, ırkçı Yahudi ulus devlet yasası ile İsrail'in Doğu Kudüs'te yer alan Han el-Ahmer'i yıkma kararını protesto ederek iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

AMAÇ FİLİSTİN'İ ORTADAN KALDIRMAK

İşgal güçleri, Yahudi yerleşimcilere yeni bir alan oluşturmak için Filistinlileri bölgeden çıkarmak istiyor. Filistinli köylülerin bulunduğu alanın 15 kilometrekarelik bir bölge olduğu ifade ediliyor.

İsrail’in yayılmacılığı ile zaten bölünmüş olan Filistin’in, Batı Şeria kısmının da ikiye ayrılmasının gündemde olduğu bilgileri geliyor.

İsrail'in bölgede uyguladığı projeyle Filistin devletini tamamen ortadan kaldırmak istediği ve Filistinlileri bölgeden sürmek istediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri, geçen hafta BM 73. Genel Kurulu'nda iki devletli çözüm önerisini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstermişlerdi. Likud vekilleri, tek devletli çözüm haricinde başka bir yol haritasını kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 10:31