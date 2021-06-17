'Bayrak Yürüyüşü'nde provokatif sloganlar atıldı

Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" Müslüman dünyası tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Şam Kapısı çevresindeki Kanuni Sultan Süleyman caddesinde İsrail polisi koruması altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm, en iyi Arap ölü Arap, ikinci Nekbe yolda" gibi sloganlarla Şam Kapısı önündeki alana indi.

İşgalci İsrail güçlerinin koruması altında "Bayrak Yürüyüşü" yapan aşırı sağcı Yahudiler, attıkalrı sloganlarla yine şaşırtmadı.

"Araplara ölüm, en iyi Arap ölü Arap, ikinci Nekbe yolda" gibi sloganlarla Şam Kapısı önündeki yerini alan aşırı sağcı Yahudilere, Müslüman dünyası tarafından büyük tepki gösterildi.