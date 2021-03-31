Bergusi ayrı liste hazırlıyor

Bergusi'ye yakın ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih'ten ayrı bir liste hazırlamaya karar veren Mervan el-Bergusi'nin kayıt için hazırlıklara başladığını belirtti.

Listenin yarın Filistin Merkez Seçim Komitesine sunulmasının beklendiğini ve Fetih Hareketi yönetimiyle görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen kaynak, "Bergusi, konuyla ilgili açıklama yapacak." dedi.

Söz konusu kaynak ayrıca, milletvekili seçimleri için hazırladığı listeye sadece dışardan destek verecek olan Bergusi'nin Filistin'de temmuz ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde ise aday olmayı planladığını söyledi.

Bergusi kimdir?

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi, 1987'deki Birinci İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.