Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin'deki işgallerini Uluslararası Adalet Divanına danışacak

BM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, konuyla ilgili yapılan oylamada, 87 üye ülke lehte, İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 26 ülke ise aleyhte oy kullanırken 53 ülke de çekimser kaldı.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunun söz konusu kararı ile ICJ'den Filistin halkının geleceğini belirleme hakkı, işgal, yerleşim ve ilhak gibi ihlallere maruz kalmasına ilişkin görüş talep ettiğini aktaran Mansur, programının başında yerleşimleri genişletmek olan yeni İsrail hükümetinin kurulduğu ilk günün ardından bu kararın alınmasına dikkati çekti.

Lehte oy veren ülkelere teşekkür eden Mansur, "uluslararası kanuna ve meşruiyete inanıyorsanız, Adalet Divanı'ndan çıkacak istişari görüşü destekleyeceğinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de sonucun "tüm dünyanın Filistin halkını ve tarihi haklarının yanında yer aldığının" bir delili olduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lehte oy veren ülkelere ve kararın alınmasında çaba gösteren taraflara teşekkür ettiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da kararı "Diplomatik bir zafer ve başarı" şeklinde niteleyerek, İsrail'in "hesaba çekilmesi" için yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Filistin'in daha önce yaptığı başvuru sonucunda, 11 Kasım 2022'de BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında, Uluslararası Adalet Divanından görüş bildirmesini talep eden karar tasarısına ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullanmıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, alt komitenin kararının BM Genel Kurulu'nda da oylanacağını belirtmişti.