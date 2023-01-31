Blinken, Ramallah'a geliyor

Filistin yönetimi, bölgeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den gerilimi tümüyle durdurmak üzere İsrail hükümetine baskı mekanizması beklediklerini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, bugün Ramallah'a geçecek Blinken'in ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Filistinli yetkili, "Blinken'in, her türlü gerilimi durdurması için İsrail hükümetine gerçek anlamda bağlayıcı baskı yapma mekanizmasına dair bir düşünceyle gelmesini umuyoruz." dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında öncelikle "baskınların ve işlenen cinayetlerin yanı sıra Kudüs'te her gün evleri yıkma ve yerleşim alanlarını genişletme tek taraflı tüm uygulamaların" durması gerektiğine dikkati çeken Dik, siyasi sürecin önünü tekrar açacak yolun açılması için taraflar arasında güveni inşa edecek sükûnetin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Washington'un söylemlerini hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Dik, "Yerleşim çalışmaları ve İsrail hükümetinin Kudüs ve Batı Şeria'nın C bölgelerinde Filistin varlığını yok etme politikaları devam ederken ABD yönetiminin iki devletli çözüme bağlılığını dillendirmesi yeterli olmayacak." diye konuştu.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'den iki devletli çözümü koruyacak adımlar ve işgali bitirecek siyasi müzakere sürecini başlatma girişimi beklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı Mısır'daki temaslarını tamamlayarak İsrail'e geçmiş ve Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Blinken'in bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'in baskınlarıyla Batı Şeria ve Kudüs'te tansiyon yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürülmesini, Doğu Kudüs’teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailliyi yaralamasıyla bölgede şiddet artmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.