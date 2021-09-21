BM Özel Temsilcisi Wennesland, Hamas ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Hamas yöneticileriyle Gazze'deki insani durum ve güvenlik meselesini ele aldı.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM Özel Temsilcisi Wennesland, bugün birkaç saatlik ziyaret için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye geldi.

Wennesland'in, Hamas yöneticileriyle Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve güvenlikle ilgili konuları görüştüğü belirtildi.

Abluka altında tutulan Gazze'deki kısıtlamalar

Tel Aviv, mayıs ayından bu yana Gazze'ye ürün girişlerinde ciddi şekilde kısıtlama uyguluyor, bu durum abluka altındaki bölgede ekonomik krizin artmasına neden oluyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail imara karşılık Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılması talebini yineliyor.

Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.