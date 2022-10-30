Böyle zulüm görülmedi: İsrail güçleri alıkoydukları Filistinliye evinin yıkımını izletti

İsrail'in işgal altındaki Filistin'de yaygın bir şekilde işlediği ihlallerden birisi de Filistinlilerin evlerinin yıkılması.

İşgal altındaki toprakların Yahudileştirilmesi girişimleri kapsamında İsrail, Filistinlilere ait evleri çeşitli bahaneler ileri sürerek yıkmaya devam ediyor.

Birçok Filistinli, ceza ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bırakılıyor.

İsrail güçleri ise evleri bomba yerleştirerek, buldozerlerle veya içerisine beton dökerek yıkıyor veya kullanılamaz hale getiriyor.

Bir yıkım hadisesi daha 25 Ekim günü işgal altındaki Şeria'in El Halil şehrinde yaşandı.

İsrail güçleri, bir Filistinlinin evini yıkmaya başladı, yıkıma direnen ev sahibini ise gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlinin elleri bağlanarak, kendisine zorla evinin yıkılması izletildi.

Kaynak: Mepa News