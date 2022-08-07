UHUB'un yazılı açıklamasında, İsrail'in 5 Ağustos'ta yeniden Gazze'ye saldırdığı hatırlatılarak, tüm uluslararası kuruluşların, insan hakları örgütlerinin üzerlerine düşeni yapmaları, İsrail'e baskı uygulayarak sürdürülebilir ateşkes şartlarına geri dönmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerekçesi İslami Cihad örgütünün saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasıdır. Tespit edilmiş hiçbir saldırı yokken orantısız şekilde yaptığı saldırılarda yine sivilleri katletmiştir. Saldırı hazırlığında olanlar, siviller, kadınlar ve çocuklar mıdır? Bir savaştan söz edilmesi mümkün değildir. Ortada tek taraflı saldırı ve saldırıya karşı direnme çabası vardır. Kaldı ki savaşın bile bir hukuku vardır.

Böylesi keyfi saldırıların ve orantısız güç kullanımının adı terördür. Gereğinin derhal yapılması çağrımızdır."