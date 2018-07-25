"Cesur kız" Ahed Tamimi'nin resmi Utanç Duvarı’nda

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Filistinli sanatçılar, Batı Şeria'da İsrail tarafından inşa edilen Utanç Duvarı’na "Filistin’in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi’nin resmini çizdi.

Duvarın Batı Şeria Beytüllahim'deki bölümüne Tamimi’nin resmini çizen sanatçılar, İsrail askerine tokat atan Filistin’in “cesur kızı” Ahed Tamimi ile gurur duyduklarını söyledi.

İsrail Mahkemesi Ahed Tamimi’ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed Tamimi’yi 19 Aralık 2017’de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

8 aydır İsrail hapishanesinde gözaltında tutulan Filistinli cesur kız Ahed Tamimi’nin 29 Temmuz Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor.

Tamimi’nin babası Bassem Tamimi de, Ahed’in Pazar günü serbest bırakılacağını söyleyerek, kızının tutukluluk süresinin 19 Ağustos’ta biteceğini, erken tahliye beklediklerini açıklamıştı.