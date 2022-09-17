Cezayir'den Hamas'a "uzlaşı" davetiyesi

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Berhum, "Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için ulusal diyalog yollarını görüşmek ve Filistin iç yapısını düzene koymak amacıyla Cezayir'den resmi davet aldık." ifadesini kullandı.

Berhum, İslami ve Arap İlişkiler Bürosu Başkanı Halil Hayye başkanlığında Cezayir'e gidecek heyette, Hamas Siyasi Büro üyeleri Mahir Salah ve Hişam Bedran ile Hamas'ın Cezayir Temsilcisi Muhammed Osman'ın da olacağını aktardı.

Hamas Sözcüsü Berhum, ziyaretin tarih ve detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komitesi Basın Ofisi Başkanı Munir el-Cagub da 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih'in Cezayir'den resmi davet aldığını söylemişti.

Cagub, Cezayir'e gidecek heyette, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ve Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Ruhi Fethi'nin olacağını belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık 2021'de Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." demiş, ancak sempozyumun tarihine ilişkin bilgi verilmemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Heniyye de yıllar sonra ilk kez 7 Mayıs'ta Cezayir'de bir araya gelmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayirli mevkidaşı Eymen bin Abdurrahman ile 10 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılışında bir araya gelerek Filistin ulusal uzlaşı dosyasını ve siyasi gelişmeleri ele almıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar'ın ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular hayata geçirilemedi.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.