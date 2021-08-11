Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için ceza aldı

İsrail güçleri Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda esnaflık yapan Filistinli İmad Ebu Hatice'ye dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için para cezası kesti.

"Tek kelimeyle yasak"

Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı.

Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.