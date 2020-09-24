Dahlan'a operasyon: Filistin'deki adamları tutuklandı

Filistin’de darbe hazırlığında olan BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan’ın ekibine operasyon yapıldı. Batı Şeria’da gözaltına alınan onlarca isim arasında el Fetih yetkilisi General Salim Safiyya ve el-Fetih Devrim Yüksek Konseyi üyesi Haytham el-Halabi’nin de bulunduğu belirtiliyor.



Filistin’de güvenlik birimlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Ortadoğu’da karanlık faaliyetlerde bulunan ve darbe hazırlığında bulunan Filistin asıllı Muhammed Dahlan’ın Batı Şeria’daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlediği ve onlarca ismin gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Filistin’de el-Fetih hareketinde önemli konumlarda bulunan isimlerin de bulunduğu belirtildi.

The New Arab internet sitesinin haberine göre, operasyonlar sonucu gözaltına alınan Dahlan’a bağlı yedi üst düzey el-Fetih yetkilisi arasında General Salim Safiyya ve el-Fetih Devrim Yüksek Konseyi üyesi Haytham el-Halabi’nin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan Dahlan örgütüne yönelik operasyonların BAE-İsrail “normalleşme” anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından başladığı ve düzinelerce kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Dahlan örgütünün el-Fetih’te konrtolü ele geçirme girişiminde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’le masaya oturmayı reddeden ve Körfez ülkelerinin “normalleşme” anlaşmalarına sert tepki gösteren Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yerine Muhammed Dahlan’ı tercih edeceklerini belirterek, Filistin yönetimini hedef alan darbe girişimini ifşa etmişti. BAE ve İsrail’in uzun süredir Dahlan’ı Mahmud Abbas yerine geçirmek amacıyla planlamalar yaptığı da biliniyor. Türkiye geçtiğimiz aylarda, Muhammed Dahlan’ın 15 Temmuz Fetöcü darbe girişimindeki rolü nedeniyle ‘kırmızı bülten’ talebinde bulunmuştu.

İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, ülkesinin, Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki olarak Arap Birliği Dönem Başkanlığı’ndan feragat etme kararı aldığını belirtti. Maliki, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliği’nin Arap Barış Girişimi’ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu.

Kaynak: Yeni Şafak