Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilere ümit veriyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek ay Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in ihlallerinin durdurulması girişimini açıklayacağı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Abbas, gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerini durdurmaya ve Filistin halkına koruma sağlamaya zorlayacak bir girişim açıklayacak." dedi.

Ebu Rudeyne, söz konusu girişimin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermezken uluslararası toplumun İsrail işgaline son vermesi, Filistin halkına koruma sağlaması ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulmasına giden yolu açması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki ihlallerine tepki gösteren Ebu Rudeyne, Nablus'un Beyta beldesinde dün bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybetmesini kınadı.

Ebu Rudeyne ayrıca, ABD yönetiminin İsrail’e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelere yönelik tehcir politikasını durdurması çağrısını da takdir ederek ABD’li yetkililere "somut adımlar" atmaları çağrısında bulundu.

AA