Dini liderler Ukrayna'da barış çağrısı için Kudüs'te toplandı

Kudüs'te Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Dürzi onlarca dini lider, Rus Katedrali önünde toplanarak Ukrayna'daki savaşa son verilmesi çağrısı yaptı.

Aralarında haham, imam, patrik ve Dürzi şeyhlerinin de bulunduğu Kudüs'ün önde gelen 26 din insanı, kent merkezindeki Moskova Meydanı'nda yer alan Rus Kutsal Üçlü Katedrali önünde bir araya geldi.

Dini liderler, Rus kilisesi önünde yaptıkları basın açıklamasında Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili "derin endişelerini" dile getirerek, dini liderlerin Rusya ve Ukrayna arasında barışı teşvik etmede kilit rolleri olduğuna vurgu yaptı.

Kutsal kitaplardan ayet ve pasajlar okuyan din insanları, savaşta sivillerle birlikte tüm canlıların hayatının kutsallığına ve korunması gerektiğine dikkati çekti.

Rus katedralinin duvarına barış çağrısı mektubu asıldı

Dini liderler, bu girişim kapsamında Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e hitaben mektup yazdıklarını ve ona, çatışmanın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi için çağrı yaptıklarını kaydetti.

150 din insanının imzasını taşıyan mektupta liderler, dini sorumluluklarının gereği olarak diyalog yoluyla barışı seçmeleri gerektiğini vurguladı.

Söz konusu mektupta, Rus Patriği Kirill'e hitaben, "Başkan Putin ile aranızda yakın ilişki ışığında, sizden çatışmayı azaltmak için acil adımlar atmanızı ve barışçıl bir çözüm aramanızı talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dini liderler, mektubun bir nüshasını Rus katedralinin duvarına astı.

Rus kilisesi çağrıları yanıtsız bıraktı

Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir inanç insanı olarak hiç kimseye karşı durmadığını ve rolünün herhangi bir kimseye karşı konuşmak olmadığını" söyledi.

Başpiskopos Pizzaballa, "Benim rolüm, anlaşmazlıkları savaşa girmeden ve askeri seçenekleri meşrulaştırmadan çözmeleri için hem Ukrayna hem Rusya'daki dini liderlere çağrı yapmaktır." diye konuştu.

Elijah Dinlerarası Enstitüsü Başkanı Haham Alon Goshen Gottstein de Rus Ortodoks Kilisesi ile en üst düzeyde iletişime geçmelerine rağmen yazdıkları mektuba ve barış girişimi çağrılarına ilişkin herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Haham Gottstein, "En üst düzeyde kişilerle iletişimdeydim. Sadece sessizlik (var), hiçbir karşılık almadık. Rus kilisesine yazdık, yanıt istedik, burada onlarla buluşmak istedik, Moskova ile de temas kurduk ama sadece sessizlik (gördük)." dedi.

Rus kilisesinin bu sessizliğinin nedenini, "Rusya hükümeti tarafından kontrol altında olması" olarak değerlendiren Yahudi din adamı, "Dini liderler olarak sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Ne kadar etkili olur bilemeyiz, ancak sesimizi çıkarmak zorundayız." diye konuştu.

Müslüman din adamı Şeyh Hasan Ebu Galyon da şunları söyledi:

"Bugün burada, büyük devletlere, savaşı sonlandırmaları, tüm farklılıklarıyla insanlığı korumaları, yıkımdan kaçınmaları ve bir diyalog masası etrafında bir araya gelerek, sorunu çözmeleri mesajını iletmek için toplandık. Çocukların, kadınların, yaşlıların ve aynı zamanda ekin ve hayvanların hayatlarının yok edilmesi haramdır. Tüm canlılar yalnızca Allah'a aittir, başka hiç kimseye değil."