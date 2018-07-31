"Diren Halkım Diren” diyen Filistinli şair gözaltında

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İsrail yönetimi Filistinli kadın şair Darin Tatur’a sosyal medyada paylaştığı bir şiirinden dolayı 5 ay hapis cezası verdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi, kente bağlı Er-Reyna beldesinde yaşayan kadın şair Tatur hakkında sosyal medyada paylaştığı şiiri "kışkırtıcılık" içerdiği suçlamasıyla 5 ay fiili hapis cezasına hükmetti.

İsrail vatandaşı 36 yaşındaki Filistinli şair Tatur, 2015 yılında da sosyal medyada, Qawem ya sha'abi, qawemhum (Diren Halkım Diren) başlığıyla paylaştığı şiirinden dolayı gözaltına alınmıştı.

Bu şiir üzerine İsrail Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Şait Tatur’a, "şiddete teşvik" ve "terör örgütüne" destek suçlamaları yöneltmişti.

Nasır Sulh Ceza Mahkemesi de hazırlanan iddianamedeki suçlamaları kabul etmiş ve 2016’da Tatur’u yaklaşık 6 ay ev hapsine mahkûm etmişti.

Dareen Taour (Darin Tatur) hapishane yeni şiirlerini yazmaya devam ediyor.

Dilediğin gibi unuturum

Çeviri: Jonathan Wright

Nasıl istersen,

Bunu unutacağım

Artık geçmişin parçası olan hikayemiz

Ve bir zamanlar kalplerimizin dolusu olan rüyalar.

Onların gerçekleşmesini sağlamak isterdik,

Ama onları öldürdük.

Bir şeyleri unutacağım, hayatımın aşkı,

Söylediklerimiz,

Kalplerimizin duvarlarına yazdığımız şiirler

Ve renkler çizdim,

Altında oturduğumuz ağaçlar,

Ve oyduğumuz isimler.

Onları unutacağım

Nasıl istersen,

Öyleyse sinirlenme.

Ayrılmayacağım

Benim adıma imzaladılar

Ve beni içine çevirdi

Unutulmuş bir dosya

Sigara izmaritleri gibi.

Ev hastalıkları beni parçaladı

Ve kendi ülkemde bitti

Bir göçmen.

Bu kalemleri terk ettim

Acılar üzerinde ağlamak

Mürekkeplerin.

Nedeni ve hayalimizi terk ettiler

Mezarlık kapılarında

Ve bekleyen kişi

Onun şansını Laments

Hayat geçtikçe.

Besi beni,

Öldür beni, uçur beni

Beni öldür, beni hapsettin.

Ülkeme gelince,

Yedeği yok.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 14:04