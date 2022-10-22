Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı: 1 İsrailli öldü

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Şuafat yakınlarında bulunan Fransız Tepesi (French Hill) isimli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi çevresinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin ihbar alındığı, bunun üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin, ağır yaralı haldeki bir İsrailliyi hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

Polisin saldırganı arama çalışmaları yürüttüğü sırada Doğu Kudüs'te "elinde bir obje taşıyan" bir kişiyi fark ettiği, yaşanan kovalamacanın ardından söz konusu kişinin bu objeyle polise döndüğü ve "hayatının tehlikede olduğunu düşünen polisin ateş ederek zanlıyı etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

İsrail polisi, saldırıda kullanıldığı iddia edilen bıçağın fotoğraflarını yayınladı.

İsrail basını da yaralının 20'li yaşlarında Ultra Ortodoks cemaatine mensup bir erkek olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail polisi, zanlı olduğu iddia edilen kişiye Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir halı sahada iken ateş açtı. Bu sırada halı sahada yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocukların antrenman yaptığı aktarıldı.

- Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki silahlı eylemler

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, son dönemde silahlı eylemlere sahne oluyor.

İsrail güçlerine Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında, 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'nda saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlemiş, çıkan olaylarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü.

Kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup, yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.

Bir polisin öldüğü silahlı saldırı gerekçesiyle aranan Filistinli Udey Temimi ise 19 Ekim'de yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında öldürülmüştü.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre sene başından itibaren Batı Şeria ve Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 170'ten fazla Filistinli, İsrail güçlerince öldürüldü.