Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı
Doğu Kudüs'teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi ölürken 10 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
Filistin 27.01.2023, 22:53 27.01.2023, 22:54
Doğu Kudüs'teki bir sinagogda ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
İsrail polisi ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından İsrail'le iletişim halinde olduklarını söyledi.
Kaynak: TRT Haber
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