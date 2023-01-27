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Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı

Doğu Kudüs'teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi ölürken 10 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

Filistin 27.01.2023, 22:53 27.01.2023, 22:54
Doğu Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı

Doğu Kudüs'teki bir sinagogda ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İsrail polisi ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından İsrail'le iletişim halinde olduklarını söyledi.  

Kaynak: TRT Haber

#filistin #doğu kudüs #sinagog
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