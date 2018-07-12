Ebru Özkan serbest bırakıldı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

HaSharon Cezaevi'nde tutulan Ebru Özkan, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İsrail mahkemesi Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi

İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi günü görülen duruşmada İsrailli askeri yargıç, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı vermiş ancak askeri savcılık dün Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz etmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 09:45