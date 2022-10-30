El Halil'de bir işgalciyi öldüren Filistinli şehit edildi

Filistin medyasına göre Muhammed Kemal El-Ca’beri isimli direnişçi, Kiryat Arba Yahudi Yerleşkesi yakınlarında bir grup Yahudi yerleşimciye ateş açtı.

Eylemde bir işgalci yerleşimci hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Filistinli direnişçinin Yahudi yerleşimcilere ateş açtıktan sonra beş dakika boyunca işgal askerleriyle çatıştığı ve şehit olduğu bildirildi.

Filistinli direnişçinin El-Halil’e bağlı Beyt Aynun köyü sakinlerinden ve öğretmen olduğu ifade edildi.

Kaynak: Doğru Haber