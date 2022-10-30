El Halil'de bir işgalciyi öldüren Filistinli şehit edildi
Şeria’nın güneyinde yer alan El-Halil şehrinde düzenlediği silahlı eylem sonucu bir işgalci yerleşimciyi öldüren 5 kişiyi de yaralayan Filistinli direnişçi, çıkan çatışmada şehit oldu.
Filistin 30.10.2022, 20:58
Filistin medyasına göre Muhammed Kemal El-Ca’beri isimli direnişçi, Kiryat Arba Yahudi Yerleşkesi yakınlarında bir grup Yahudi yerleşimciye ateş açtı.
Eylemde bir işgalci yerleşimci hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Filistinli direnişçinin Yahudi yerleşimcilere ateş açtıktan sonra beş dakika boyunca işgal askerleriyle çatıştığı ve şehit olduğu bildirildi.
Filistinli direnişçinin El-Halil’e bağlı Beyt Aynun köyü sakinlerinden ve öğretmen olduğu ifade edildi.
Kaynak: Doğru Haber
18
açık
Günün Anketi Tümü