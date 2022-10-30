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El Halil'de bir işgalciyi öldüren Filistinli şehit edildi

Şeria’nın güneyinde yer alan El-Halil şehrinde düzenlediği silahlı eylem sonucu bir işgalci yerleşimciyi öldüren 5 kişiyi de yaralayan Filistinli direnişçi, çıkan çatışmada şehit oldu.

Filistin 30.10.2022, 20:58
El Halil'de bir işgalciyi öldüren Filistinli şehit edildi

Filistin medyasına göre Muhammed Kemal El-Ca’beri isimli direnişçi, Kiryat Arba Yahudi Yerleşkesi yakınlarında bir grup Yahudi yerleşimciye ateş açtı.

Eylemde bir işgalci yerleşimci hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Filistinli direnişçinin Yahudi yerleşimcilere ateş açtıktan sonra beş dakika boyunca işgal askerleriyle çatıştığı ve şehit olduğu bildirildi.

Filistinli direnişçinin El-Halil’e bağlı Beyt Aynun köyü sakinlerinden ve öğretmen olduğu ifade edildi. 

Kaynak: Doğru Haber

#El Halil #filistin
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