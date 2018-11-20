Emlak şirketi Batı Şeria'daki İsrail binalarını listesinden çıkarıyor

Ev-kiralama şirketi Airbnb Inc İsrail'in Filistin'de işgal ettiği Batı Şeria'daki binalarına ait ilanları kaldırma kararı aldı.

Batı Şeria'da bulunan wretched capitulation isimli direniş grubu açıklamayı barış yönünde bir adım olarak nitelendirdi.

Airbnb, 200 kadar listeyi etkileyen kararın önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini söyledi.

İsrail, 1967 savaşında Batı Şeria'yı işgal ettiğinden bu yana bölgeye yasa dışı olarak bina inşa ediyor. Burdaki binalar birçok ülke tarafından yasa dışı kabul ediliyor.

Airbnb internet sitesinde yaptığı açıklamada, "İsrailli ve Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerindeki listeleri kaldırmamız gerektiğine karar verdik." dedi.

İsrailli turizm bakanı Yariv Levin, Airbnb'nin hareketini sefil bir boykot hareketi olarak adlandırdı.

İsrail'in Channel 13 televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in bu karardan önceden bahsetmediğini ve ABD mahkemelerinde Airbnb aleyhine dava müfettişleri tarafından dava açılmasına yanıt verileceğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi tarafından yönetilen bir Filistin yerleşim yeri grubunun başkanı olan Waleed Assraf Reuters'a yaptığı açıklamada, , Airbnb'nın kararını memnuniyetle karşıladı. Diğer şirketlerin de davayı takip etmesi gerektiğini, bunun barışa katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net