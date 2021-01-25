Yahudi derneği, eski Kudüs Müftüsü'nün köşkünü sinagoga çevirmeyi planlıyor

Filistinlileri evlerinden çıkarıp bölgeyi Yahudileştirmek üzere faaliyet gösteren Ateret Cohanim Derneği, bu sefer eski Kudüs Baş müftüsü Hacı Muhammed Emin el-Hüseyni köşkünü sinagoga dönüştürmeyi planlıyor. Dernek ayrıca, köşkün etrafındaki Yahudi yerleşim birimi sayısını 28’den 56’ya çıkarmayı hedefliyor.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, On yıl önce de Ateret Cohanim Derneği, Filistin davasının ilk lideri Baş müftü el-Hüseyni’nin bu köşkünün avlusundaki “Şibred” isimli oteli yıkıp yerine radikal Yahudiler için 28 adet yerleşim birimi inşa etmişti. Ancak köşke dokunulmayıp atıl durumda bırakılmıştı.

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi, Ateret Cohanim Derneği Sözcüsü Danielle Lawrie’ye dayandırdığı bilgilerde, derneğin 500 metrekarelik köşkü sinagoga dönüştürmeyi planladığına dikkat çekti.

İsrail gazetesinde yer alan haberde, Lawrie’nin, şu ana kadar tarihi önemi nedeniyle dokunulmayan köşkün yıkılmasından büyük mutluluk duyacağı belirtildi. Haberde ayrıca, bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinin artırılmak istendiğine işaret edildi.

Ateret Cohanim Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistinlilerin evlerine değerinin çok üstünde fiyat teklif eden, gayrimenkullerin Yahudilere ait olduğu iddiasıyla Filistinlileri evlerinden zorla çıkaran Siyonist oluşumların başında geliyor.

Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarının tamamını kontrol altına alması için yürüttüğü hukuksuz uygulamalarla öne çıkan dernek, Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin 100 yıldır yaşadığı evlerin, Yahudilere ait olduğunu iddia ederek sık sık Filistinlileri mahkemeye veriyor.

Kaynak: Mepa News