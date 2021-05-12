Facebook, Instagram ve Twitter’dan Filistin’e sansür

İşgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılma planına yönelik olayları belgeleyen yüzlerce gönderi ve hesabın, sosyal medya platformları tarafından silindiği veya kısıtlandığı açıklandı. Sergilenen İsrail yanlısı tutuma ilişkin kanıt topladıklarını belirten araştırmacılar, ABD merkezli sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter’ı, Şeyh Cerrah mahallesi hakkında bilgi paylaşan gönderileri kaldırarak veya paylaşım yapan hesapları askıya alarak, İsrail zulmünün sosyal medyada görülmesine mani olmakla suçladı.

İsrail güçlerinin cuma günü Mescid-i Aksa’ya saldırı düzenlediği sırada, ‘El Aksa’ hashtagleri Instagram tarafından gizlendi. İşgalci gücün, şok bombaları ve plastik mermilerle çoğu Filistinli 220 kişiyi yaralamasıyla sonuçlanan baskın anlarında platform, Kudüs ile ilgili paylaşılan içerikleri engelledi. Instagram ve Facebook adına bir sözcü “Hashtaglerin yanlışlıkla kısıtlandığının farkına vardık.”açıklamasını yaparak, İsrail güçlerinin uyguladığı orantısız şiddetin kanıtlarını kararttıklarını itiraf etti. Sözcü, yaşanılan teknik sorunla ilgili özür diledi.

İÇERİKLER KALDIRILDI, HESAPLAR ASKIDA

Sosyal medya platformlarının olayların üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra içerikleri yeniden göstermeye başladığı görüldü. Arap Sosyal Medya İnceleme Merkezi, 200 kaldırılmış içerik belirlediklerini ve yapılan itirazlar sonucu içeriklerin yeniden erişime açıldığını duyurdu. Filistin merkezli dijital haklar grubu Sada Social ise, Şeyh Cerrah hakkında bilgi paylaşan ve askıya alınan en az 50 Twitter hesabı tespit etti. Olayın duyulmasının ardından Twitter yetkililerinin, otomatik bir spam filtresi tarafından yanlışlıkla bazı hesaplarda yaptırım uygulandığını savunması dikkatlerden kaçmadı.

Facebook da, “şehit” kelimesinin geçtiği gönderilerin tehlikeli bireyler ve kuruluşlar politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılabileceğini belirtmişti. İslam dünyası için büyük anlam ifade eden ‘şehit’ kelimesini, “terörü yücelten” bir kelime olarak yorumlayan platformun İslam karşıtı tutumu da gözler önüne serildi. Kurum yöneticilerinin, içinde ‘siyonizm’ geçen gönderileri de kaldırmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

İsrail’den özel birim

İsrail, Filistin içeriklerini sistematik olarak izleyen Adalet Bakanlığı bünyesinde bir siber birim kurdu. İsrail eyalet savcılığının raporlarına göre İsrail siber birimi tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin sayısı 2016’da 2 bin 241 iken 2017’de 12 bin 351’e, 2018’de 14 bin 283’e çıkarak üç yılda yüzde 600 oranında arttı. 2017 yılında İsrail polisi, bu birimin raporu doğrultusunda Filistinli bir işçiyi tutukladı. Emniyet güçleri gerekçe olarak ise Filistinli işçinin İbranice ‘saldırmak’ anlamına gelen bir kelime bulunan içerik paylaştığını iddia etti. Aynı kelimenin Arapça’da ‘günaydın’ anlamına geldiği anlaşılınca, işçi serbest bırakıldı.

Kaynak: Yeni Şafak