Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki fanatik Yahudi yerleşimciler, El-Meğaribe Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştirdi.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin, sabah saatlerinde başlayan baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.