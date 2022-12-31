Fetih Hareketi'nin 58. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin topraklarına bağlılığının, yeni İsrail hükümetinin radikal ve ırkçı planlarını boşa çıkaracağını söyledi.

Fetih Hareketi'nin kuruluşunun 58. yıl dönümü, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kutlandı.

Abbas, Fetih Hareketi ile emniyet teşkilatından çok sayıda kişinin katıldığı kutlamada hareketin 58. kuruluş meşalesini yaktı.

Abbas, yıl dönümü münasebetiyle Filistin Devlet Televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "58 yıl sonra Filistin hala geçmişi, geleceği ve halkıyla direniyor ve dimdik ayakta. İşgalcilerin zulmü arttıkça bizim halkımızın da gücü, azmi ve ısrarı artıyor." dedi.

"İsrail hükümetinin, daha fazla Filistin toprağını ilhak etme amacı taşıyan ırkçı ve radikal planları, bizim toprağa bağlılığımızla başarısız olacak." diyen Abbas, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) boşa çıkardıkları gibi işgalcinin (İsrail) Filistin direnişine dönük komplolarını da boşa çıkaracaklarını belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının hiç kimse için barış ve güven ortamı oluşturmayacağını dile getiren Abbas, "Barış ve güvenliğin tek bir yolu var o da, Filistinlilerin haklarını alması ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen ve bağımsız devletlerini kurmasıdır." diye konuştu.

- Gazze'de kuruluş yıl dönümü kutlandı

Öte yandan Gazze'de de Fetih Hareketi'nin 58. kuruluş yıl dönümü binlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı.

El-Ketibe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Filistin ve Fetih bayrakları dalgalandı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Ahmed Hillis, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinli gruplar arasında son olarak imzalanan Cezayir Bildirisi dahil olmak üzere tüm uzlaşı anlaşmalarını uygulamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ulusal uzlaşının zamanı geldiğini kaydeden Hillis, 2023 yılının, maaşları kesilenler, zulüm ve haksızlığa uğrayanların tüm mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde ciddi çalışmalara sahne olacağını savundu.

Yeni İsrail hükümetiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Hillis, "Bunun sonu da önceki hükümet gibi olacak. Halkımıza yönelik tüm tehditler, Yüzyılın Anlaşması planı gibi boşa çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki İsrail'in 37’nci hükümeti, 29 Aralık'ta Meclis'te yapılan oylamada güven oyu almıştı.