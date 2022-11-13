Fetih ve Hamas'tan ulusal birlik çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in yayılmacı yerleşim politikası, Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme (günün belli saatlerinin ve 144 dönümlük arazi üzerine kurulu mescitteki bazı alanların Yahudilere tahsis edilmesi) planlarıyla mücadele etmek için ulusal birliğin sağlanması gerektiği üzerinde duruldu.

Filistin'in ulusal haklarından vazgeçmeme, İsrail'le ilişkileri normalleştirme projelerine karşı çıkma ve Cezayir Bildirisinde alınan kararları uygulama konusunda kararlılıklarını dile getiren Ebu Merzuk ve Ahmed, Filistin halkının bağımsızlık ve kendi devletlerini kurma hedefinin gerçekleşmesi için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için 2011, 2012, 2014 ve 2017'de yapılan görüşmeler ve uzlaşı anlaşmalarının pratikte bir karşılığı olmamıştı.

- Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.